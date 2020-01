VdB und Kogler feuerten Handballer an

Bitter! Deutschland schnappt uns mit dem 34:22 Platz 3 in der Euro-Gruppe weg.

Wien. Montagabend, 21.56 Uhr in der Wiener Stadthalle: Es setzt die nächste Pleite in der EM-Hauptrunde, der Traum vom Aufstieg ist ­geplatzt! Und das obwohl unser Team im Hit gegen Deutschland mit Vollgas loslegte. Bilyk sorgt für die Führung, die Halle bebt. Rund 9.000 Zuschauer machten unseren Stars Dampf. Darunter Bundespräsident Van der Bellen, Sportminister Kogler oder Austria-Sportvorstand Stöger. 5:3 für Rot-Weiß-Rot nach zehn Minuten. Doch der Europameister von 2016 wurde stärker. Die Deutschen liegen zur Pause 16:13 vorne. Jetzt musste das Wunder her.

Dämpfer. Es kam nicht – im Gegenteil: Deutschland spielte seine Qualität aus. Vor allem Superstar Kastenig. Er netzte sechs Mal, wurde Toptorschütze der Partie. Bester Österreicher war Bilyk mit fünf Treffern. Am Ende stand es 34:22 für den Favoriten.

Unser Team muss Platz 3 in der Gruppe und die Reise nach Stockholm damit abschreiben. Dort spielt Deutschland im Hit um Endrang 5. Immerhin: Selbst der achte Platz wäre für Österreich das beste Euro-Ergebnis aller Zeiten. Dafür muss morgen im letzten Spiel ein Sieg gegen die Weißrussen her, einmal soll die Stadthalle noch beben!