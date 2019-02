Vera: 'Engagement ist nicht politisch'

ORF-Stars ist ein Polit-Engagement verboten – der ORF prüft deshalb die Tätigkeit von Talk-Moderatorin Vera Russwurm für die angekündigte Gesundheitskampagne. Russwurm war am Wochenende von Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FP) als neues Gesicht von „Mach den ersten Schritt“ vorgestellt worden.

In ÖSTERREICH stellt die studierte Ärztin klar: Das Engagement sei „nicht politisch“. Sie mache ausschließlich Werbung für einen gesunden Lebensstil.

Russwurm: "Da ist nichts unvereinbar, Kampagne hat nichts mit Politik zu tun"

ÖSTERREICH: Sie werden „Gesundheitskoordinatorin“ der Regierung – wie kam’s dazu?

VERA RUSSWURM: Ministerin Hartinger hat mich vergangene Woche gefragt, ob ich mir das vorstellen kann – ich habe gesagt: Ich kann mir das sehr gut vorstellen.

ÖSTERREICH: Sie wechseln aber nicht in die Politik?

RUSSWURM: Nein, ich wechsle nicht in die Politik. Es geht um die Kampagne „Mach den ersten Schritt“ – hier geht es um eine gesunde Lebensführung. Und das ist genau das, was ich als Person darstelle: Mit drei Töchtern und meinem Job wäre es doch gar nicht anders gegangen als mit einem gesunden Lebensstil. Und ich habe mich ja auch bereits bei Kampagnen für die Brustkrebsvorsorge oder für die HPV-Impfung engagiert, das ist also für mich nichts Neues.

ÖSTERREICH: Was ist Ihnen an der Kampagne wichtig?

RUSSWURM: Klarzumachen, dass es nicht um Verzicht geht, sondern um eine Änderung von Gewohnheiten.

ÖSTERREICH: Und Sie machen das Ganze nicht, weil Sie FPÖ-nahe geworden sind?

RUSSWURM: Erstens bin ich nicht FPÖ-nahe – zweitens geht meine politische Haltung niemanden etwas an.

ÖSTERREICH: Ihre ORF-Show machen Sie wie bisher weiter? Der ORF prüft das jetzt.

RUSSWURM: Da ist nichts unvereinbar, weil diese Mitwirkung an der Kampagne nichts mit Politik zu tun hat – sondern es geht um eine bessere Gesundheit der Bevölkerung. Das ist kein politisches, sondern ein Wohlfühlthema. (gü)