Skikurse, Sommersport- und Landschulwochen organisieren Schulen derzeit autonom.

In den AHS finden sie zumeist in vollem Umfang statt. Die NMS haben oft Schwierigkeiten, genügend Schüler zu finden, die mitfahren. Hier will ÖVP-Bundesminister Heinz Faßmann ansetzen: „Wir wollen, dass solche gemeinsamen mehrtägigen Veranstaltungen stattfinden“, sagt er zu ÖSTERREICH. „Ich glaube, es hat einen Teambuildung-Effekt und trägt auch zur Integration bei.“

Im Regierungsprogramm verankert sind vier Sporttage in der Volksschule sowie zwei Wochen in der Unterstufe und zwei weitere Wochen in der Oberstufe. Jeweils eine Woche davon soll „dem Wintersport gewidmet werden“. Faßmann sagt: „Das muss nicht immer Skifahren sein, ich kann mir auch Grüne Wochen mit Wanderungen vorstellen.“

In jedem Fall seien diese Veranstaltungen gut für die Stärkung der Klassengemeinschaft und gerade bei jenen sinnvoll, die die Kosten nicht aufbringen können. Damit Schüler nicht aus diesem Grund fehlen, schwebt Faßmann zur Finanzierung ein „Fonds der Elternvereine, aber auch der Bildungsdirektionen“ vor.

D. Knob