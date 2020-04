Anlässlich des 1. Mai wollen die Roten trotz Absage des Aufmarschs mit Themen punkten. In dem Werbevideo fehlt allerdings ein wesentiche Person und das ist ausgerechnet die Parteichefin selbst.

Gabriele Heinisch-Hosek, Andreas Schieder, Julia Herr oder auch Max Lercher - das sind nur wenige der zahlreichen SPÖ-Politiker, die anlässlich des 1. Mai in einem Promo-Video für Arbeiterrechte eintreten. Schaut man den 2:35 Min. langen Clip bis zum Ende fällt einem etwas auf. Eine fehlt. Und die ist nicht gerade unwichtig. Ausgerechnet Parteichefin Pamela Rendi-Wagner kommt keine Sekunde lang im Video zu Wort oder ist auch nur zu sehen.

Absicht oder Fauxpas?

Angesichts der teils auch sehr öffentlich geführten Debatten um die Parteichefin wirkt dies beinahe wie ein Putschversuch. Und auch die Ergebnisse der durchgeführten Mitgliederbefragung, in der Rendi auch die Vertrauensfrage stellt, trotz Drängens seitens der Länder noch nicht veröffentlicht. Ist dieses Video ein erster Wink in Richtung Rendis Zukunft?

Ganz abgeschrieben ist sie aber noch nicht. Die SPÖ-Chefin will sich am 1. Mai direkt in einer Rede an die Menschen wenden. Aufgrund der Absage des traditionellen Mai-Aufmarschs vor dem Wiener Rathaus will die SPÖ zudem einen eigens produzierten Film veröffentlichen. Mal schauen, ob Rendi-Wagner zumindest in diesem einen Platz hat ...