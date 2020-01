Videobotschaft: Schwarzenegger feiert Türkis-Grün

In einem Twitter-Video gratuliert die 'steirische Eiche' Sebastian Kurz und Werner Kogler zur neuen türkis-grünen Regierung.

Wien. Bloß wenige Tage nach der Angelobung der türkis-grünen Regierung meldet sich auch Arnold Schwarzenegger zu den politischen Vorkommnissen in Österreich zu Wort. "Die neue Regierung zeigt, dass Wirtschaft und Umweltschutz kein Widerspruch, sondern zwei wichtige Bausteine für Klima- & Umweltschutz sind", erklärt Arnie in einem Video-Statement. Weiters im Post, der von Schwarzenegger ins Leben gerufene, Initiative "AustrianWorldSummit" heißt es: "Er freut sich auf ein Treffen beim @ClimateAWS am 26. Mai in Wien. #ClimateAction".

Schwarzenegger als Advokat für Klimaschutz