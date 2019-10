Viel zu wenig Frauen in der Politik

Wien. Das Parlament sollte als Interessenvertretung der Bürger dieses Landes in soziodemografischer Hinsicht den perfekten Querschnitt der Bevölkerung abbilden. Was das Alter betrifft, mag das in der neuen Legislaturperiode ja gelingen: Das Durchschnittsalter der Parlamentarier sank auf 45,9 Jahre und kommt damit dem auf 42,8 Jahre gestie­genen Altersschnitt recht nahe.

Von Mehr- zur Minderheit. Anders und beschämend sieht die Sachlage bei der Geschlechterverteilung aus: Stellen Frauen in der Bevölkerung mit 51 Prozent die Mehrheit, sind weibliche Nationalratsabgeordnete mit 39,7 Prozent deutlich in der Minderheit. Aber anstatt Hoffnung hegen zu können, dass sich die Situation hin zu einem zumindest ausgewogenen Geschlechterverhältnis entwickelt, lehrt die Tendenz Gegenteiliges: Im Vergleich zu 2017 sank der Frauenanteil gar um 0,5 Prozent.

Finanzieller Verlust. Mit diesem Ungleichverhältnis im Schoß der Demokratie schießen sich die Parteien nicht nur in moralischer, sondern auch in finanzieller Hinsicht ins eigene Knie: Seit dieser, der 27. Legislaturperiode gilt nämlich eine Frauenquote im Parlament von 40 Prozent. Wer diese überschreitet, bekommt einen Bonus von drei Prozent der Parteienförderung. In diesen Genuss kommen lediglich die Grünen und die SPÖ. Erstere lukrieren für einen Frauenanteil von fast 58 Prozent 96.000 Euro zusätzlich und die Roten (47,5 %) 118.000 Euro. Die Neos gehen mit einem Frauenanteil von genau 40 Prozent leer aus, ebenso wie die geschlechtsparitätischen Schlusslichter FPÖ und ÖVP.

Frauenanteil in den Parteien: Linke sind top, Rechte ein Flop

Sieht man sich den Frauenanteil der im Parlament vertretenen Fraktionen an, könnte man zu dem Schluss kommen: Je rechter, desto patriarchaler sind die Strukturen. Mit einem Anteil von nur 16,6 Prozent haben Frauen im Parlamentsklub der FPÖ am wenigsten zu sagen. Bei der ÖVP liegt der Frauenanteil mit 36,6 Prozent auch deutlich unter dem Nationalratsdurchschnitt. Die Neos erreichen gerade mal so die Quote von 40 %. Die Lorbeeren heimsen die Sozialdemokraten und die Grünen ein.

