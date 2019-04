Vilimsky gegen Karas: Das ist Brutalität

In der Regierung arbeiten sie zusammen, bei der EU-Wahl sind ÖVP und FPÖ erbitterte Gegner: Othmar Karas und Harald Vilimsky lieferten sich am Sonntagabend ein heißes TV-Duell. Der ÖVP-Mandatar, der zur „alten“ schwarzen ÖVP gezählt wird, griff den FPÖ-Generalsekretär unentwegt an. So warf Karas Vilimsky die Nähe der FPÖ zu den rechtsradikalen Identitären vor, der Blaue sitze zudem mit den „EU-Zerstörern“ Marine Le Pen, Matteo Salvini und der von Russland abhängigen AfD im EU-Parlament in einer Fraktion: „Sie wollen die EU zerstören.“

Vilimsky wiederum warf Karas vor, ein „Willkommensklatscher“ zu sein und dass der ÖVPler nicht auf Linie der türkis-blauen Koalition sei: „Sie sind immer anders, Sie sind gegen die Indexierung der Familienbeihilfe, Sie sind für den EU-Migrationspakt, während die Regierung in Wien eine ganz andere Linie verfolgt“, so der FPÖ-General.

Auch die gegenseitigen Geschenke vermochten die Stimmung nicht abzukühlen: Karas schenkte Vilimsky sein EU-Buch, der konterte mit einem Exemplar des ÖVP-FPÖ-Koalitionsübereinkommens.