Kurz soll im EU-Streit als „Brückenbauer“ zwischen Ost und West fungieren.

In den frühen Morgenstunden soll Sebastian Kurz heute seine Reise nach Prag antreten. Dort soll er schließlich am Treffen der Visegrád-Staaten – Tschechien, Ungarn, Polen und Slowakei – als einziger Vertreter eines westeuropäischen Landes teilnehmen. Eine Visite, die er in enger Abstimmung mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mache. Diese will ihn – laut Eigenangabe der Kommissionschefin – als „Brückenbauer“. Er selbst will die „Gräben zwischen Ost und West schließen“.



In Prag soll es denn auch um EU-Streitfragen der beiden Pole gehen: etwa den neuen EU-Finanzrahmen für 2021 und 2022. In Sachen ­Migrationspolitik sind Kurz und Ungarns Premier Viktor Orbán freilich durchaus auf einer Wellenlänge – nicht immer zur Freude von Westeuropa.