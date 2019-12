Vor Rauswurf: Strache gründet neue Firma

Der ehemalige FPÖ-Chef hat am Mittwoch eine neue Firma gegründet.

Heute um 14 Uhr wird HC Strache von der FPÖ ausgeschlossen. Am Vormittag tagt dazu noch einmal das Parteigericht, wo Strache als Beschuldigter geladen ist. Ob er tatsächlich erscheint, ist fraglich. Nach dem Urteil muss der Wiener Landesparteivorstand über den Ausschluss entscheiden, das Ergebnis wird öffentlich verkündet.

Noch davor hat Strache laut „Standard“ eine neue Firma gegründet. Die „PHI Beteiligungs- und Unternehmensberatungs GmbH" wurde an Straches Wohnsitz in Klosterneuburg gemeldet. Der Geschäftszweig der neuen Firma ist die „die "Beteiligung an anderen Unternehmen sowie die Verwaltung derselben". Der ehemalige FPÖ-Chef hatte sich bereits Ende September als Unternehmensberater registrieren lassen.

Kommt jetzt die Rache von Strache?