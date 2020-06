Vorarlberg-Wahlen werden am 13. September nachgeholt

Mitte September werden in Vorarlberg neue Gemeinderäte und Bürgermeister gewählt.

Die Vorarlberger Landesregierung hat am Dienstag den neuen Termin für die im März nicht durchgeführten Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen in den 96 Vorarlberger Gemeinden auf Sonntag, 13. September 2020, fixiert. Allfällige Stichwahlen für die Wahl einer Bürgermeisterin bzw. eines Bürgermeisters werden am Sonntag, 27. September 2020, stattfinden.

Die ursprünglich auf März 2020 angesetzten Wahlen konnten aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Bei den Gemeindewahlen sind neben allen österreichischen Staatsbürgerinnen und -bürgern auch Unionsbürgerinnen und -bürger aus den anderen EU-Mitgliedstaaten wahlberechtigt, sofern sie ihren Hauptwohnsitz in einer Vorarlberger Gemeinde haben und die nötigen Voraussetzungen erfüllen.