WK-Wahl: Absolute Mehrheit für Wirtschaftsbund in Wien

Wien. ÖVP-Wirtschaftsbund und Grüne Wirtschaft freuen sich über Zugewinne bei der Wiener Wirtschaftskammer Wahl. Während Sozialdemokraten und die NEOS-Liste UNOS ihre Ergebnisse von 2015 in etwa hielten, mussten die Freiheitlichen Verluste hinnehmen. Die Wahlbeteiligung war mit 24,38 Prozent niedriger als zuletzt (2015: 31,23 Prozent).

Die absolute Mehrheit in der Wiener Wirtschaftskammer bleibt beim Wirtschaftsbund, der sein Ergebnis von 2015 (50,61 Prozent) sogar um fast vier Prozentpunkte auf 54,02 Prozent verbesserte. Er gewann in der überwiegenden Mehrheit, laut einer Aussendung "über 90 Prozent" der Branchen.

Grund zur Freude haben auch die Grünen, die ihr Ergebnis von 2015 (12,87 Prozent) auf 14,59 Prozent verbessert haben. Hans Arsenovic von der Grünen Wirtschaft zeigte sich im Gespräch mit der APA erfreut, dass man insbesondere in den Kreativberufen stark sei. Die Fachgruppen der Fotografen und der Filmwirtschaft konnten sie sogar gewinnen.

Der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband (SWV) hielt sein Ergebnis mit 20,04 Prozent (zuletzt 20,47). Präsident Fritz Strobl hob im Zuge einer Pressekonferenz insbesondere das Ergebnis im Einzelhandel hervor. Hier konnte der SWV erstmals den Wirtschaftsbund von Platz eins verdrängen.

Die NEOS-Liste UNOS erreichte 5,72 Prozent der Stimmen. Das war gegenüber der letzten Wahl vor fünf Jahren ein Minus, damals gab es 6,12 Prozent.

Die Freiheitliche verzeichneten ebenso ein Minus. Statt zuletzt 5,32 Prozent kamen sie nur auf 3,64 Prozent der Stimmen. Vorübergehend sah es sogar danach aus, als würden sie aus dem Wiener Wirtschaftsparlament fallen.

Die Mehrheitsverhältnisse bei den Stimmen spiegeln sich in der vorläufigen Mandatsverteilung wie folgt. Von 1.307 Mandaten entfallen 753 auf den 336 auf den SWV, 132 auf die Grüne Wirtschaft, 38 auf die UNOS, 36 auf die Freiheitlichen und zwölf auf Sonstige.

Bei der diesjährigen Wirtschaftskammerwahl konnte der Wirtschafsbund mit Präsident Harald Mahrer 69,6 Prozent erzielen. Damit verzeichnet er ein Plus von 3 Prozent. ÖVP-Parteiobmann und Bundeskanzler Sebastian Kurz zeigt sich erfreut über das sensationelle Wahlergebnis: „Der großartige Erfolg des Wirtschaftsbundes mit Präsident Harald Mahrer an der Spitze bestätigt dessen Rolle als treibende Kraft in der Wirtschaft.“ Im Wahlergebnis spiegle sich die hervorragende Arbeit des Wirtschaftsbundes und die Zufriedenheit der Menschen über den von Harald Mahrer eingeschlagenen Kurs wider.

„Mein Dank gilt allen Funktionärinnen und Funktionären, die tagtäglich zum Erfolg der Wirtschaftskammer beitragen. Das nun vorliegende Ergebnis freut mich besonders für Harald Mahrer, der den Wirtschaftsbund heuer zum ersten Mal als Spitzenkandidat in die Wahl geführt hat“, so Kurz.

Auch VP-Generalsekretär Axel Melchior zeigt sich zufrieden: "Harald Mahrer ist eine starke Stimme für die Wirtschaftstreibenden in unserem Land. Der Wahlerfolg gibt ihm Recht. Ich freue mich auch weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit im Sinne der Stärkung des Standorts Österreich“, betont Melchior abschließend.