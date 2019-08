Wahlkampf-Start für die Straches

Wien. Philippa Strache ist zwar schon vor Wochen als Nr. 3 auf der Wiener FPÖ-Liste bestätigt worden. Sie soll aber bis zuletzt über ihren Einstieg in die Politik nachgedacht haben – obwohl sie einen sicheren Listenplatz hat. Derlei Zweifel sind abgelegt – deshalb geht es mit Vollgas in den Wahlkampf.

Österreich-Tour. „Ich starte Ende nächste Woche in den Wahlkampf“, sagte sie zu oe24 am Donnerstag. Geplant sei eine Tour durch ganz Österreich, sie wolle besonders Vereine besuchen, die sich mit ihrem Lieblingsthema – dem Tierschutz – befassen, so Philippa Strache.

Ehemann Heinz-Christian, der nach der Ibiza-Affäre zurücktreten musste, rührt kräftig die Werbetrommel. Er bot via WhatsApp Interviews mit ihr an und lobt seine Frau gegenüber ÖSTERREICH in höchsten Tönen: „Ich unterstütze meine Frau Philippa natürlich wo ich kann.“ Strache will selbst bei möglichst vielen Terminen dabei sein.