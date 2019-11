„Ich hoffe, ich sehe Dich bald wieder“, dazu ein Herzerl-Bussi-Emoji: WhatsApps wie diese schickte die Ehefrau des Ex-FPÖ-Politikers Johann Gudenus an eine der mutmaßlichen Mittäterinnen im Ibiza-Krimi.

„Lass es lieber“, droht Ex-FPÖ-Klubchef Johann Gudenus in einem WhatsApp, als er von ÖSTERREICH mit den Textnachrichten seiner Gattin an die Wiener Luxus-Immobilien-Maklerin und Clubbing-Veranstalterin M., konfrontiert wird. Diese Textnachrichten zwischen den beiden Frauen mit Herzerl- und Bussi-Emojis zeigen, wie gut sich M., die mögliche Mittäterin im Ibiza-Krimi, und die Gattin eines der beiden Opfer noch im Frühjahr 2019 verstanden haben. Dass die Party-Veranstalterin M., die mittlerweile einen Multi-Millionär geheiratet hat, mit einem falschen Immobilien-Deal Johann Gudenus zur falschen „Oligarchin“ gelotst hat, ist mittlerweile unbestritten. Das Ehepaar Gudenus war auf M. offenbar nicht sehr sauer, dass dieser Immobilien-Verkauf nie zustande gekommen ist und die „Oligarchin“, die eigentlich eine Serbin sein soll, seit Sommer 2017 verdächtigerweise spurlos verschwunden ist.

Aber nicht nur die WhatsApps, die sich die Damen wenige Wochen vor der Veröffentlichung des Ibiza-Videos geschickt haben, machen Inisder, die im Ibiza-Krimi recherchieren, stutzig: Wie berichtet, ist der aus Serbien stammenden Ehefrau von Johann Gudenus in all den Stunden in der Finca auf Ibiza nicht aufgefallen, dass die „russische Oligarchin“ eine Serbin ist, deren Muttersprache nicht Russisch ist? Laut einem Zeugen sei das der Gattin von Gudenus sehr wohl aufgefallen, auf dem Video wäre diese Aussage auch dokumentiert. Johann Gudenus schrieb dazu in einem WhatsApp: „M. und meine Ehefrau waren eben befreundet. Wüsste nicht, was das aussagen soll. M. war übrigens mit vielen in der Partei befreundet.“ Das ist richtig: M. war auch die sehr, sehr gute Freundin von Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache, bevor er seine jetzige Gattin kennengelernt hat. Dass der FPÖ-Chef die Beziehung beendet hat, soll ihm M. bis heute nicht verziehen haben.

Gudenus mit der serbischen Sängerin Ceca

Richard Schmitt

Ibiza-Tätern drohen jetzt 10 Jahre Haft