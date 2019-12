Ex-FPÖ-Chef wollte im Falle von Bargeldabschaffung und Krieg vorbereitet sein.

Wie das deutsche Magazin Spiegel berichtet, soll der Ex-FPÖ-Chef nicht nur Geld und Gold, sondern auch Benzin gehortet haben. Damit soll sich der Politiker für Szenarien gewappnet haben, falls die EU das Bargeld abschafft oder falls im Falle eines Krieges die NATO eine Invasion in Österreich startet. Deshalb hortete er auch Gold in der Pension Enzian in St. Jakob – dort wollte er bekanntlich auch im Falle eines Krieges untertauchen. Und dort stießen die Ermittler bei der Razzia auch auf zahlreiche Benzinkanister …