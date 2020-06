Wer sind die 'Grauen Wölfe'?

Ihre Anhänger gelten als extremistisch und faschistisch.

Die "Grauen Wölfe" sind Anhänger der rechtsextremen türkischen Partei der Nationalistischen Bewegung (MHP) und werden als extremistisch und faschistisch eingestuft. In den 1970er-Jahren waren sie für zahlreiche politische Morde verantwortlich. 2017 sorgte der Wolfsgruß in Deutschland für Aufregung, als der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu ihn bei seinem Auftritt in der Residenz des türkischen Konsuls in Hamburg zeigte.

Österreich hat vergangenes Jahr das Symbol der türkischen "Grauen Wölfe" verboten. Die Türkei beschwerte sich damals öffentlich: "Die Tatsache, dass trotz unserer Warnungen das Zeichen der 'Grauen Wölfe', das Symbol einer legalen politischen Partei in unserem Land, auf derselben Liste steht wie die PKK, eine blutige terroristische Organisation, ist absolut skandalös"