Westenthaler: Schimmel-Knast wird jetzt saniert

Wien. Ekelig! Wie ÖSTERREICH berichtete, herrschen in der Justizanstalt Simmering unhaltbare Zustände. In einem Gutachten, das der in Simmering eingesessene Ex-BZÖ-Politiker Peter Westenthaler in Auftrag gab, sei in der Haftanstalt gesundheitsschädlicher schwarzer Schimmel gefunden worden. Das Wasser sei nicht sauber – zudem die Fenster der Hafträume undicht.

Brief. Das Justizressort reagierte – und schrieb Westenthaler, dass „vor Ort Erhebungen gepflogen und (…) geeignete Maßnahmen gesetzt wurden“. Im Justizministerium erklärte man dazu: Die Sanierung der undichten Fenster sei im vergangenen Jahr in Auftrag ­gegeben worden – und habe schon begonnen. Das gelte auch für die Entfernung des Schimmels – zudem überprüfe das Magistrat die Wasserqualität.

Westenthaler, erfreut zu ÖSTERREICH: „Kaum steht’s bei ÖSTERREICH in der Zeitung, kommt ein förmliches Schreiben des Bundesministeriums.“

(gü)