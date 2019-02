Westenthaler: Thermen-Urlaub nach Gefängnis

Peter Westenthaler tauscht Fußfessel gegen Spa. Der 51-jährige Ex-Politiker (FPÖ, BZÖ) ist seit Donnerstag ein freier Mann und will seine rund fünf Monate in der „Hölle“ – wie er seine Zeit in der Justizanstalt Simmering im oe24.TV-Exklusivinterview nennt – bei einem Wellness-Kurztrip wieder vergessen. Am Samstag, fährt „Westi“ mit Ehefrau Dagmar und Tochter Conni für vier Tage in die Reiters Therme in Bad Tatzmannsdorf.

Westenthaler plant Klage gegen Urteil vor EuGH

Nach vier Tagen Entspannung startet Westenthaler in sein neues Leben nach der Haft – und da hat er einiges vor: Neben seinem Job als Geschäftsführer des rechten Magazins Alles Roger? – dieser hatte ihm nach vier Monaten Haft die Fußfessel ermöglicht – überlegt der Ex-Politiker nun ein Buch zu schreiben: „Es wird kein reines Buch über die Haft. Ich möchte eine Gesamtpublikation über meinen Fall: Entschieden ist aber noch nichts“, verrät Westenthaler auf oe24.TV.

Klage

Rachegelüste habe er aber keine: „Ich möchte nur das Unrecht aufzeigen, das mir widerfahren ist“, so Westenthaler. Er plant außerdem das „Schandurteil“, wie er es nennt, vor den Europäischen Gerichtshof zu bringen: „Da werden wir die eindeutige Befangenheit meiner Richterin thematisieren.“