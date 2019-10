Wie tief steckt ein SPÖ-Politiker im Ibiza-Krimi?

Die Rekordzugriffe auf oe24.at zeigen: Dass nun auch ein bekannter Wiener Jung-Politiker der SPÖ von der Soko Ibiza einvernommen worden ist, interessiert alle Österreicher. Immerhin hatte sogar das Oberlandesgericht per einstweiliger Verfügung Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) untersagt zu behaupten, dass "die SPÖ ein möglicher Drahtzieher des Ibiza-Videos" sei.

Gemeinsame Termine mit Christian Kern

Jetzt wurde der junge smarte Anwalt, der bis vor kurzem auch Vorsitzender der bekannten Sektion ohne Namen der SPÖ war, von der Soko Ibiza befragt. Er betonte auch gegenüber ÖSTERREICH, dass er das "absolut nicht versteht" und er hätte "mit diesem Ibiza-Video rein gar nichts zu tun".

Vor dieser Einvernahme ermittelten die Fahnder bereits wochenlang gegen einen jungen Partei- und Sektions-Freund des Juristen und dessen Lebenspartner, der bei der Jungen ÖVP engagiert sein soll. Dieses Duo hat - wie berichtet - im Mai, nur sieben Tage vor der Veröffentlichung des Ibiza-Videos insgesamt 600 Euro auf ein plötzliches Ende der schwarz-blauen Bundesregierung am 18. Mai gesetzt.

Ihre korrekte Prognose hätte den Burschen das 20-fache ihres Einsatzes gebracht, also 12.000 Euro. Der Wettanbieter wurde aber misstrauisch, stoppte die Wette und informierte die Kripo. Nach langen Ermittlungen zeigt sich nun: Mit der Einvernahme des bekannten Politikers führt die Spur in höchste SPÖ-Kreise, er war bestens bekannt mit Ex-Kanzler Christian Kern, arbeitete für den ÖGB.

Und der SPÖ-Jungstar war ebenso wie der mittlerweile bekannte Ibiza-Video-Mitproduzent M. als Rechtsanwaltsanwärter bei einem Top-Juristen in Wien beschäftigt. Dieser Anwalt hat auch enge Kontakte zu Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer und hatte mit Ex-SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christoph Matznetter eine gemeinsame Beratungsfirma.

Die SPÖ-Spitze gab sich bisher wortkarg, ÖSTERREICH bekam nur ein kurzes inoffizielles Statement: "Die Partei ist nicht dafür verantwortlich, was ein SPÖ-Mitglied privat macht."

Verbindung zur "Causa Pilz" in Alpbach?

Interessant für die Soko Ibiza könnte auch sein, dass der jetzt befragte SPÖ-Politiker auch in der sogenannten "Grapsch-Affäre" in Alpbach als Zeuge involviert war. Die Anfang November 2017 medial verbreiteten Vorwürfe gegen den Ex-Grünen Peter Pilz stammen ja aus dem Jahr 2013, damals soll auch das "Projekt Ibiza" bereits in Planung gewesen sein.

Ein Informant aus den Ermittlerkreisen meinte dazu: "Peter Pilz wurde nur drei Monate nach dem Dreh des Ibiza-Videos mit den Vorwürfen schwer belastet. Vielleicht war das ein Testlauf dafür, wie gut Dirty Campaigning in Österreich funktionieren kann?"

Jedenfalls sei auch die junge Frau, die sich mit vier Jahren Verspätung an den Vorfall mit Pilz erinnert hätte, vor ihrer Tätigkeit in Brüssel als Rechtsanwaltsanwärterin beschäftigt gewesen - und zwar ebenfalls in jener Kanzlei, bei der Ibiza-Anwalt M. und auch der nun einvernommene Politiker gearbeitet haben.

Eine weitere Auffälligkeit: Die Frau hat der Justiz keine Ermächtigung zur Strafverfolgung erteilt. Ein Prozess, der unangenehme Fragen nach den Freundschaftsverhältnissen aller Beteiligten mit sich gebracht hätte, war auch nicht mehr nötig: Peter Pilz war ohnehin am Boden, politisch fast ruiniert, und daran änderte dann auch die Einstellung des Ermittlungsverfahrens im Mai 2018 wenig.