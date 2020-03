Wie unser Europa gegen das Virus kämpft

Die roten Kreise auf der Corona-Virus-Grafik werden immer größer: Die Zahlen der Infizierten in Europa steigen extrem an. Hier ein Überblick über die Krisensituation in anderen Nationen.

- In Dänemark werden so wie in Österreich Schulen, Kindergärten und Universitäten geschlossen, das Land steht vor einem "Lockdown", also einer Totalsperre. 516 Fälle sind bekannt. - Italien lässt nun auch - wie berichtet - alle Geschäfte sperren, der Wirtschaft droht der Kollaps. Und die Ärzte sind verzweifelt: 12.462 infizierte Patienten, 827 Todesopfer, Beatmungsgeräte sind knapp. Video zum Thema: Italien will alle Geschäfte schließen - Frankreichs Spitäler müssen 2.284 Coronavirus-Patienten versorgen, 48 Menschen starben bereits, ähnlich ist die Situation in Spanien (55 Tote, 2.277 Fälle). - Noch größere Probleme als Österreich hat die Schweiz: 652 Coronavirus-Fälle sind registriert, vier Patienten sind verstorben. Video zum Thema: Unsere Schulen schließen ab Montag - Kritik wird an dem "zu langsamen Handeln" der deutschen Bundesregierung laut: Immerhin wären bei unseren Nachbarn schon 1.966 Fälle bekannt, eine großflächige Ausbreitung mit Zehntausenden weiteren Infektionen wird befürchtet, falls nicht rasch Gegenmaßnahmen gesetzt werden. Video zum Thema: Das kulturelle Leben steht still