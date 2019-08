Wiener: Appell an Fleischesser

Brüssel. „Wer Fleisch aus der industriellen Massentierhaltung kauft, macht sich leider mitschuldig an dem Inferno“, erklärt die grüne EU-Abgeordnete Sarah Wiener in einem Gastbeitrag für oe24. Tatsächlich sind die Brände, die in den Regenwäldern am Amazonas wüten und derzeit die ganze Welt bewegen, großteils von Menschen gelegt. So sollen durch Brandrodung, vor allem in Brasilien, riesige Weideflächen für Rind und Anbaugebiete für Soja, ebenfalls in der Rinderzucht verwendet, geschaffen werden.

Der Appell der Starköchin und Grün-Politikerin lautet also: „Biofleisch aus der eigenen Region kaufen.“

"Mercosur-Pakt darf nicht unterzeichnet werden"

Deshalb dürfe auch das umstrittene Mercosur-Freihandelsabkommen von der EU nicht unterzeichnet werden, erklärt Wiener: „Es macht keinen Sinn, 100.000 Tonnen mehr Rindfleisch vom anderen Ende der Welt zu importieren, wo man weiß, dass die Standards anders sind – und dabei meinem eigenen Nachbarn Konkurrenz zu machen.

"Die Rettung liegt auch in weniger Fleischkonsum"