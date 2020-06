Wiener Stadtzeitung lässt "Hitler-Touren" bewerben

Da ist dem "Falter"-Team wohl etwas durchgerutscht: Im Inseratenteil der Wiener Stadtzeitung wird eine "Hitler-Tour" durch Wien beworben. Auch über seinen "triumphalen Einzug" ist darin zu lesen.

In einer ersten Reaktion hat "Falter"-Chefredakteur Florian Klenk noch zugestanden, dass bei diesem Inserat die Gestaltung und der Text offenbar zu wenig beachtet worden sind: "Hitler in Wien" ist nämlich in großen Lettern in der Anzeige in der aktuellen Ausgabe des Blatts von Herausgeber Armin Thurnher zu lesen.

Und auf Socialmedia-Plattformen sorgt vor allem der Text darunter für viel Kritik: "Adolf Hitler scheitert als junger Mann in Wien um später triumphal zurückzukommen." Historisch ist das zwar richtig, aber trotzdem kommt diese Aussage in einer vielleicht etwas links positionierten Wochenzeitung überraschend. So schreibt Twitter-User Alexander O. dazu: "Diese Werbung für geführte Touren durch Wien ist, ähm, etwas daneben."

Klenk konterte: "Es ist ein seriöser Anbieter und keine Hitler-Huldigung. Nur die Gestaltung wirkt offenbar irritierend."