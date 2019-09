Wiens Politik macht noch 1 Monat Ferien

Bei einer Brutto-Gage von 6.754 Euro leisten sich die Wiener Gemeinderäte lange Ferien. Während die gesamte Stadt wieder voll im Arbeitsleben steht, tagt der Gemeinderat erst wieder wenige Tage vor der Nationalratswahl.

Am 26. September tritt der Gemeinderat zur ersten Sitzung nach der Sommerpause zusammen, am 27. September tagt erstmals der Landtag. Wie schweißtreibend der Job des Stadtpolitikers ist, merkt man an der Sitzungsfrequenz: Bis zum Ferienbeginn am 27. Juni tagte der Gemeinderat neun Mal, der Landtag - personell identisch mit dem Gemeinderat -tagte fünf Mal.

Unter dem Strich haben Wiens Stadtpolitiker damit sensationelle 88 Tage Sommerferien, die freilich nicht ganz ungetrübt sind, da fairerweise gesagt werden muss, dass zwischendurch auch noch die Ausschüsse tagen und die Gemeinderäte großteils auch im Wahlkampf für die Nationalratswahl engagiert sind.

Was natürlich gewisse Ermüdungserscheinungen auslöst: Im Herbst folgen deshalb laut Plan nur noch sechs Gemeinderatsund zwei Landtagssitzungen, bis endlich wieder die Weihnachtsferien beginnen.