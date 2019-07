Wilder Streit um die neuen Drogen-Hotspots

Nach dem Aus für das Alkoholverbot am Floridsdorfer Bahnhof legte jetzt Drogenkoordinator Ewald Locher sein Konzept vor, wie mit den kritischen Hotspots in Wien weiter umzugehen sei - und setzt dafür, weil etwa bei der Suchtbetreuung Jedmayer andere Klientel anzutreffen ist als am Bahnhof Floridsdorf, auf individuelle Lösungen und sehr viel Sozialarbeit.

FP-Mann Leo Kohlbauer ist das zu wenig: "Die Stadtwildnis bei der U-Bahn-Station Margaretengürtel in der Nähe des Jedmayer verkommt inzwischen zum Junkie-Lager und wird zur Müllhalde." Hier sei es schlimmer als einst am Karlsplatz.