Wirbel um ''Virus''-Sager: Team Strache wettert gegen ORF-Politexperten

Peter Filzmaier verglich in seiner Polit-Analyse der Steiermark-Wahl HC Strache mit einem Virus, der zum Problem für die FPÖ wurde.

Er gilt als der Polit-Experte im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Nach jeder Wahl kommentiert Peter Filzmaier im ORF die Ergebnisse und Entwicklungen. Seine Analysen und teils messerscharfen Sager sind mittlerweile Kult und werden auch von den Usern in den Sozialen Netzwerken gern rezitiert.

Doch nun legte sich der Politwissenschaftler in die Nesseln. Am Sonntag analysierte er auch wieder die steirischen Gemeinderatswahlen im TV. Dabei wurde er gefragt, ob das Coronavirus Schuld an den massiven Verlusten der FPÖ Schuld habe. Dies verneinte er. "Die FPÖ hat eher ein Virus-Problem namens Heinz-Christian Strache seit dem letzten Jahr und in der Folge dann Diskussionen um Parteispenden und Postenschacher", so Filzmaier.

Beim "Team HC Strache" gingen prompt die Wogen hoch. In einer Aussendung kritisieren sie die Wortwahl des Experten. "Einen neuen Tiefpunkt" nannte es HC-Generalsekretär Christian Höbart in einer Aussendung. „Die Entmenschlichung des politischen Gegners selbst ist bereits ein gefährlicher Schritt in Richtung physischer Gewalt, so wie wir sie leider in den letzten Tagen in Wien erleben mussten. Jemanden als ‚Virus‘ zu bezeichnen, führt dazu, diesen zu bekämpfen und schlussendlich vernichten zu wollen", legt er nach. Für Höbart finde hier eine "Dämonisierung" Straches statt. "Wir verlangen sofort eine öffentliche Entschuldigung", tobt Höbart.