Witzeln über VdB-Foto in der Bim

Am Dienstag hatten die Wiener Linien einen ganz besonderen Fahrgast. Das Foto davon erobert nun das Netz.

Auch Politiker sind eben auch nur Menschen. Und eben auch Politiker fahren manchmal ganz normal mit den Öffis. Und wer am Dienstag in der Straßenbahn in Wien ganz aufmerksam war, konnte trotz Maskenpflicht einen ganz besonderen Fahrgast erkennen.

Kein geringerer als Bundespräsident Alexander Van der Bellen fuhr nämlich - ganz normal - mit der Bim durch Wien. Die große Aufruhr blieb aus. Kein Massengedränge um den Präsidenten. Allerdings blieb er auch nicht unerkannt.

Die Wiener Linien posteten ein Foto der Staatsspitze auf Twitter. "Ihr benehmt euch eh, oder? Der Bundespräsident fährt mit!", heißt es darin mit einem Augenzwinkern. Die User finden das Foto und den Präsidenten undercover jedenfalls top.