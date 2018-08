Zu lange Arbeitszeiten gefährden Gesundheit

Arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zeigen sehr deutlich: Lange Arbeitszeiten und viele Überstunden haben einen negativen Einfluss auf unsere Gesundheit, Sicherheit und Zufriedenheit. Der 12-Stunden-Tag und die 60-Stunden-Woche wirken sich daher besonders nachteilig auf Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus. Unter dem Titel Zu lange Arbeitszeiten können Ihre Gesundheit gefährden soll über die Folgen des 12-Stunden-Tages und der 60-Stunden-Woche aus arbeitsmedizinischer Sicht informiert werden.

12-Stunden-Tag soll schon im Herbst kommen

Die Regierung setzt bei der Arbeitszeit-Flexibilisierung noch einmal auf den Überraschungseffekt. Denn die Ausweitung der Höchstarbeitszeit auf zwölf Stunden pro Tag und 60 Stunden pro Woche kommt bereits früher als bisher geplant. Das im Juli beschlossene Gesetz soll nämlich nicht wie ursprünglich vorgesehen per 1. Jänner 2019, sondern schon per 1. September in Kraft treten. "Um Klarheit und Sicherheit zu schaffen, wird die Arbeitszeitflexibilisierung mit 1.9.2018 in Kraft treten. Die Wirklichkeit wird dann die Wahrheit zeigen, nämlich dass sich für die Masse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nichts ändert. Wenn Arbeitnehmer wollen, können Sie mehr arbeiten und bei vollen Zuschlägen mehr Geld verdienen oder mehr Freizeitblöcke in Anspruch nehmen", hieß es in einer Stellungnahme der beiden Klubs.

Pressekonferenz der Arbeiterkammer

Bei der Pressekonferenz am Freitag, 31. August 2018, um 10 Uhr, in der Arbeiterkammer Oberösterreich, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, 5. Stock, Seminarraum 3, stehen Ihnen als Gesprächspartner AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und Dr. Reinhard Jäger, Vizepräsident der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsmedizin, zur Verfügung.