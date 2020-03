Wegen seiner Stimmband-Probleme muss der burgenländische Landeshauptmann wieder ins Spital.

Burgenlands Landeshauptmann, Hans-Peter Doskozil (SPÖ), muss bereits nächste Woche wieder ins Spital. Das berichtet "Die Presse" am Mittwoch. Doskozil muss sich - wie bereits bekannt war - zum dritten Mal wegen seiner Stimmband-Probleme operieren lassen.

Die Operation wird bei einem Spezialisten in Deutschland durchgeführt werden. Dass die OP stattfinden wird, war bekannt. Allerdings wollte der Landeshauptmann noch warten bis das Regierungsprogramm für seine SPÖ-Alleinregierung steht. Nachdem dieses letzte Woche präsentiert wurde, kann er nun in den Krankenstand gehen. In dieser Zeit wird Astrid Eisenkopf, seine Stellvertreterin, die Landes-Agenden übernehmen.