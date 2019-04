Zuwachs bei VdB: DAS ist der neue "First Dog"

Steiermark. In Neuberg an der Mürz ist am Donnerstag Österreichs erster Erlebnisweg zum Thema Klimawandel eröffnet worden. Bei der Eröffnung dabei war auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit Zuwachs. Österreichs Bundespräsident hat nämlich einen neuen Hund namens "Juli", der bei den Kindern in Neuberg besonders gut ankam.

© APA/BUNDESHEER/PETER LECHNER

Vor fast genau einem Jahr starb VdBs treuer Begleiter, die Hündin "Kita". Der "First Dog" zog in die Hofburg mit ein und war fast überall bei Terminen dabei. Die erlangte in kürzester Zeit Kultstatus. Letzten Karfreitag dann starb Kita mit 14 Jahren. Nun hat er sich wieder auf einen neuen "First Dog" eingelassen. "Juli" heißt der neue Mischlings-Hund.

© APA/BUNDESHEER/PETER LECHNER

Erlebnisweg. Auf 14 Stationen wird auf dem Weg auf den Klimawandel und seine Folgen aufmerksam gemacht. „Alles, was zur zusätzlichen Bewusstseinsbildung in Bezug auf die drohende Klimakrise beiträgt, kann uns nur willkommen sein“, sagte Bundespräsident Alexander Van der Bellen bei der Eröffnung.