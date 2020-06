Zweitägige Regierungsklausur mit diesen Hilfspaketen

Im Rahmen der Klausur sollen auch Veranstalter nun neue Hilfspakete bekommen. Auch der Deal für die AUA wird kommende Woche neu erklärt werden.

Anfang kommender Woche wird sich die türkis-grüne Regierung für zwei Tage zu einer Arbeitsklausur im Kanzleramt treffen. Aufgrund der nach wie vor aktiven Coronavirus-Pandemie sei kein geselliges Beisammensein mit Übernachtung in einem Hotel, wie sonst üblich, vorgesehen.

Bei der Klausur soll es um die Folgen der Pandemie gehen. Kanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Werner Kogler und Finanzminister Gernot Blümel basteln seit geraumer Zeit an Konjunkturpaketen. Deutschland hat vergangene Woche ein 130-Milliarden-­Euro-Paket beschlossen.

In Österreich soll es drei verschiedene Pakete für Wirtschaft und Arbeitsmarkt geben: Einerseits soll es um – zum Teil bereits beschlossene – Hilfspakete „für von der Coronakrise besonders betroffene Branchen“ gehen. Dabei soll etwa die Mehrwertsteuer für Gastronomie und Tourismus befristet abgesenkt werden. Die schwarz-rote Koalition in Deutschland hat die Mehrwertsteuer bis Ende des Jahres generell abgesenkt. Etwas, mit dem auch Kogler sympathisieren soll. Kurz will es offenbar eben nur für die Gastro-Szene.

Steuersenkungen und mehr für Mehrkindfamilien

Entlastung. Zudem sollen die ausgemachten Steuerentlastungen für kleinere und mittlere Einkommen bekräftigt werden. Der Familienbonus soll für Mehrkindfamilien angehoben werden.

Noch offen ist, ob das Arbeitslosengeld – viele Wirtschaftsexperten sind dafür, weil das Geld in den Konsum fließe – angehoben wird.

Last, but not least sollen Milliardeninvestitionen in Regionen, Infrastruktur und Ökologisierung paktiert und verkündet werden. Um die Wirtschaft anzukurbeln und Arbeitslosigkeit zu senken.

Isabelle Daniel