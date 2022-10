Bundespräsident Alexander Van der Bellen meldet sich jetzt doch zu den ÖVP-Skandalen zu Wort.

Also doch: Am Donnerstag um 16.15 Uhr will Alexander Van der Bellen eine Stellungnahme "zu aktuellen innenpolitischen Entwicklungen" abgeben. Allgemein wird angenommen, dass VdB sich zu den Schmid-Aussagen und den ÖVP-Skandalen äußern wird. Im Wahlkampf hatte der Präsident noch klare Worte in Richtung der Türkisen vermieden. Die ganze Rede sehen Sie um 16.15 auf oe24.at.