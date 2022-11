Ex-Öbag-Chef Thomas Schmid taucht nach zwei Jahren heute wieder auf.

Wien. Lange galt es als Wunschtraum der Opposition, nun wird es im ÖVP-U-Ausschuss Realität: Heute wird „Chat-Man“ Thomas Schmid vor dem U-Ausschuss unter Wahrheitspflicht aussagen. Worüber genau Schmid befragt werden darf, darüber wurde bis zuletzt gestritten.

Vorzeichen. Klar ist hingegen: Die Oppositionsfraktionen sind bereit und bestens vorbereitet. Auch das SPÖ-NR-Präsidentin Doris Bures den UA-Vorsitz führen wird, stimmt zusätzlich positiv. Aus den Fraktionen ist man außerdem zuversichtlich, dass Schmid ohnehin bereit wäre nochmal zu den bekannten Themen auszupacken. Ein gefundendes Fressen für die Fraktionen, im Bereich ÖVP-Korruption aus dem Vollen schöpfen zu können.

Steuern-Affären & Systematik im Fokus

Aufteilung. Den Anfang der Befragungsrunde wird die SPÖ machen. Thematisch wollen die Roten ihren Schwerpunkt intensiv auf die Steuer-Affären der ÖVP legen. „Bei Wolf & Co. verstand sich die ÖVP als Steuerberater der Superreichen“, heißt es aus dem SP-Klub. Ähnlich wollen es auch die Freiheitlichen anlegen, überschneiden will man sich nicht. „Das Finanzressort ist groß, da gibt es viel zu erfragen“, so FPÖ-Fraktionführer Christian Hafenecker. Die Neoswollen durch Schmid vor allem die Systematik der ÖVP-Korruption aufzeigen. Für eine spannende Befragung ist alles angerichtet.