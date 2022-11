Live-Ticker - Abgeordnete im U-Ausschuss: 'Das ist erbärmlich'

"Keine Datenlöschung"

Inzwischen ist die Grüne Nina Tomaselli an der Reihe, sie will zunächst wissen, ob in der ÖVP vor den Hausdurchsuchungen in der Partei und im Kanzleramt Daten gelöscht worden sei. Nehammer hat genau so "keine Wahrnehmung" wie auf Frage, ob er seinerzeit als Innenminister vorab von der Hausdurchsuchung gewusst habe: Habe er nicht, sagt Nehammer.