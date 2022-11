Hafenecker gegen Hanger

Der FPÖ-Mandatar attackiert gleich mal Tomaselli, die Grünen seien Steigbügelhalter der ÖVP. Auch Hanger bekommt sein Fett ab; Hanger habe den zweiten Teil des Sprichwortes vergessen. "Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht." Hafenecker attackiert auch den Innenminister, der nicht mitbekommen haben will, dass Schmid 15 Mal bei der WKStA ein und aus geht, wo doch die WKStA in Graz in einem Polizeigebäude sitzt. Hafenecker will auch den Sideletter mit Ex-Finanzministr Schelling thematisieren. Die ÖVP habe versucht die Ermittlungen gegen die eigene Partei zu torpedieren versucht, in dem sie Fragen zu geschwärzten Akten stellt.