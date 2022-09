LIVE TICKER: Kurz wird heute im U-Ausschuss verhört

Aber jetzt: Tomaselli will aufräumen

Die Grüne will im U-Ausschuss das Vertrauen in die Politik wiederherstellen. "Alt-Kanzler" Kurz solle heute hier einen Beitrag zu Aufräumen leisten, sagt Tomaselli. Sie habe aber keinen Glauben, dass Kurz da mithelfen will. Er werde sich entschlagen - oder sehr lange Antworten geben, sodass die Grünen gar nicht mehr zum Zug kommen werden. Tomaselli wirft Kurz "das Konzept der großen Täuschung". Drei Zutaten sieht Tomaselli: Die Umfragenaffäre rund um Beinschab. Zweitens. "Die Spezialbehandlungen für reiche Freunde". Teil drei. "Der Kuschelkurs mit Putin". Unter Türkis-Blau haben sich die "russische Gasfreundschaft enorm gestiegen, so Tomaselli. Kurz habe "seine schützende Hand" darüber gehalten.