Live-Ticker: Mikl-Leitner im U-Ausschuss - Streit eskaliert

Es geht los - mit Christian Hafenecker

Die Fraktionen geben ihre Statements ab, es geht los mit FPÖ-Mann Christian Hafenecker, der sieht in seinem Heimatland - den Ursprung der "ÖVP-Vereinskrake", die ihr Vorteile aus Steuergelder verschaffen. Hafenecker nennt NR-Präsident Sobotka ("Abrissbirne der Koalition"), Ernst Strasser, Nehammer usw. Mikl Leiter sei auch deshalb so wichtig, weil sie Mentorin von Sebastian Kurz gewesen sei, die habe Kurz damals den hoch dotierten Integrationsfonds mitgegeben, das sei der Ursprung des Projektes Ballhausplatz gewesen, das Kurz an die Macht gebracht hatte. Hafenecker nannte Mikl zudem als "die größte Willkommensklatscherin", die sie als Innenministerin gewesen sein. Mikl stehe für "das Zentrum der Macht in der ÖVP." Kurz sei gescheitert, Mikl aber nicht: Karner, Tanner, Nehammer und Melchior und Stocker sowie Stocker - überall sitzen Niederösterreicher. Es gehe in der ÖVP nichts ohne einen Sanktus aus St. Pölten, das gelte auch für den Postenschacher, der in NÖ perfektioniert worden war. Hafenecker: Der "Tiefe Staat wurzelt in NÖ."