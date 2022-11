Live-Ticker: Nehammer auf heißem Stuhl im U-Ausschuss

Im ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss werden heute Mittwoch Wogen wieder hochgehen - der Kanzler wird befragt.

Karl Nehammer, die Zweite. Wie erstmals im März ist heute Mittwoch Kanzler Karl Nehammer erneut in den U-Ausschuss geladen – die Einvernahme beginnt um 10 Uhr. Nehammer sitzt allerdings nicht wegen seiner Kanzlerschaft am heißen Stuhl des U-Ausschusses. Er war im Wahlkampf 2019 VP-Generalsekretär – die Opposition sieht ihn ja überhaupt als Vertrauten von Ex-Kanzler Sebastian Kurz – es wird also Fragen zu Chat-Affäre, Parteispenden und Steuernachlässe für Superreiche geben.Streit. Geben wird es auch Gegenattacken von VP-Abgeordneten sowie heftige Debatten – schon bei Nehammers erster Ladung protestierten türkise Mandatare bei praktisch jeder Frage an den Kanzler.

Niederösterreich dabei. Wenn Nehammer fertig ist, kommt Bernhard Ebner. Der Landesgeschäftsführer der VP Niederösterreich soll zu indirekter Finanzierung von Wahlkampfaktionen sowie zu Bundesförderungen befragt werden. Die ÖVP vermutet hinter der Ladung ein Wahlkampfmanöver, schließlich wähle NÖ schon Ende Jänner. Und für Donnerstag ist dann gleich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner geladen.

Der Live-Ticker: