Live-Ticker - Nehammer im U-Ausschuss: Streit der Fraktionen eskaliert

Es geht los - mit den Neos

Stephanie Krisper nennt die diversen Demokratie-Indices "schockierend". Nur ein Drittel vertrauen der Regierung. "So kann es nicht weitergehen, aber die Regierung macht genau so weiter." Krisper gibt zu, dass Kanzlerbefragungen nicht sehr erhellend sind, Sie rechnen erneut "mit endlosen Geschäftsordnungsdebatten" der ÖVP. Krisper will Nehammer als ehemaligen Innenminister befragen, da habe er sich in die Tradition von nö. Politikern eingereiht Stichwort Postenschacher. Auch seltsame Förderungen thematisiert Krisper. "Das Motto war: Was hilft der Partei." Auch das Kanzleramt sei "durchgefärbt". befördert wurden alle, die sich durch Aktenlöschungen hervorgetan hätten. Krisper hat aber wenig Hoffnung auf Besserung, deshalb müsse man den Druck aufrecht erhalten. Aus dem Selbstbedienungsladen müsse man einen ehrlichen Betrieb machen.