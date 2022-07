Strache-Prozess: Ex-FPÖ-Chef zittert vor Haftstrafe

Der Bestechungsprozess um Strache in der Causa Asfinag geht in den Endspurt.

Wien. Der langwierige Prozess rund um Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und Immobilienunternehmer Siegfried Stieglitz geht in die Zielgerade.

Letzter Tag. Heute sollen die letzten Zeugen am Wiener Straflandesgericht in der Causa Asfinag vernommen werden. Konkret wird beiden Angeklagten Bestechlichkeit und Bestechung vorgeworfen. So soll Strache Stieglitz zu einem Asfinag-Aufsichtsratsposten verholfen haben – im Gegenzug für eine Spende. Beide bestreiten jegliche Vorwürfe. Im Zuge des Prozesses kam ans Licht, dass es auf jeden Fall Spenden gegeben hat.

Urteil. Schon für Freitag werden dann die Urteile erwartet. Bis dahin muss Strache noch weiter zittern: Ihm drohen bei einer Verurteilung bis zu drei Jahre Haft. Es gilt für alle Genannten die Unschuldsvermutung.