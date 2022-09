U-Ausschuss: Innenminister will Schmid nicht vorführen lassen

Nächster Eklat im U-Ausschuss: Obwohl es rechtswirksame Verurteilung auf eine Beugestrafe gibt, will Innenminister Gerhard Karner Ex-Öbag-Chef Thomas Schmid nicht polizeilich vorführen lassen.

Thomas Schmid tanzt dem Parlament auf der Nase herum, der Ex-Öbag-Chef und Kurz-Vertraute ist in die Niederlande gezogen – und denkt nicht daran, den U-Auschuss-Ladungen nachzukommen. Inzwischen wurde Schmid auch zu einer Beugestrafe verurteilt, gegen die er in Revision ging.



Trotzdem weigert sich Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) den ebenfalls der ÖVP zuzuordnenden Schmid polizeilich vorführen zu lassen, wie aus einem Brief hervorgeht, der POLITIK LIVE vorliegt. Karner schreibt, Schmid habe seine neuerliche Ladung mit Androhung der Vorführung nicht zu eigenen Händen bekommen. Dabei hat Schmid in seiner Aussage gegenüber dem Verwaltungsgericht selbst betont, dass er diese Ladung bekommen hat.



"Zusammenfassend ergibt sich daraus, dass eine neuerliche Ladung unter Androhung der Vorführung im Sinne der einschlägigen Regelungen den vorliegenden Angaben zufolge bislang nicht eigenhändig zugestellt werden konnte. Insoweit dürften die gesetzlichen Voraussetzungen für den Beschluss der Anordnung der Vorführung der Auskunftsperson (....) nicht erfüllt sein. Anders wäre dies zu beurteilen, falls nachgewiesen werden könnte, dass das (eigenhändig zuzustellende Schriftstück dem Empfänger tatsächlich zugekommen ist. Diesfalls trägt die Behörde die Beweislast dafür, ob ein Dokument dem Empfänger "tatsächlich zugekommen" ist. Sie muss durch (....) Anhaltspunkte belegen können, dass das Dokument dem Empfänger tatsächlich zugekommen ist, allenfalls hat sie diese Frage durch Ermittlungen zu klären. Dafür finden sich im Beschluss keine Anhaltspunkte".



SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer vermutet, dass die ÖVP weiter die schützende Hand über Schmid hält und will jetzt den Innenminister laden.