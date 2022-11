Auch der Kanzler ist jetzt auf TikTok

Bundeskanzler Karl Nehammer hat jetzt einen offiziellen TikTok-Kanal.

Wien. Facebook, Insta­gram und Twitter bespielt Karl Nehammer schon länger – jetzt gibt es den Regierungschef auch auf der bei Jugendlichen so populären Video-Plattform TikTok. Dabei nimmt der Kanzler in seinem ersten Video Besucherinnen und Besucher im Bundeskanzleramt in sein Büro mit, um ihnen in einer Führung durch Räumlichkeiten und sein Büro historische Fakten über das Haus mitzugeben.

"Die digitale Kommunikation ist aus unserem Alltag längst nicht mehr wegzudenken. Soziale Medien nehmen hier eine wichtige Bedeutung ein, da sie neben klassischen Medien weiterhin zunehmend als Informationsquellen über aktuelle Ereignisse genutzt werden. Für politische Entscheidungsträger bedeutet das vor allem, mit den Menschen weiterhin in Kontakt zu bleiben und Politik greifbar zu machen. Dafür spielen die Präsenz und der Kontakt mit den Menschen auf Social-Media-Plattformen wie Instagram, Facebook und nunmehr TikTok eine enorme Rolle", heißt es aus dem Kanzleramt.