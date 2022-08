Darum ist der Fall Jenewein politisch so brisant

Eine Analyse von Politik-Chefredakteurin Isabelle Daniel.

Es ist ein menschliches und politisches Drama, das die FPÖ jetzt einholt. Samstagnacht musste Hans-Jörg Jenewein – einstiger FPÖ-Mandatar und enger Vertrauter von Herbert Kickl – nach einem Suizid-Versuch per Rettung in ein Spital gebracht werden. Rund eine halbe Stunde davor habe er einem Vertrauten per Telefon gesagt, dass er eine „Verzweiflungstat“ vorhabe. Seine Schwester, Kickls Stellvertreterin Dagmar Belakowitsch, dementierte einen Bericht der „Krone“, dass er im Koma sei, scharf. Auch einen Abschiedsbrief, den die Krone erfand, gibt es nicht.

Jenewein stand im Zentrum einer FPÖ-Intrigen-Geschichte: Ermittler beschlagnahmten im Herbst 2021 seinen Laptop und sein Handy und verdächtigten ihn später eine Anzeige gegen die Wiener FPÖ verfasst zu haben. Seit Sonntag laufen nun mehrere FPÖ-Landesgruppen Sturm gegen FPÖ-Parteichef Kickll und fordern umgehend ein FPÖ-Präsidium von ihm. „Wenn nicht jetzt, dann weiß ich echt nicht mehr, wann man noch Sitzungen braucht“, sagt ein FPÖ-Spitzenmann ÖSTERREICH. Bei diesem Präsidium – das urlaubsbedingt auch via Zoom abgehalten werden könnte – wollen die Blauen, dass Kickl für „restlose Aufklärung“ sorgt.

Druck auf Kickl

"Dass Kickl wiederholt nur per Mail oder WhatsApp-Massennachrichten mit seinen FPÖ-Leuten kommuniziert hat, erschwert die Situation für ihn", so Isabelle Daniel im Gespräch mit oe24.TV. Nur dessen General­sekretär Michael Schnedlitz habe sich telefonisch bei ihnen gemeldet, berichteten mehrere FPÖ-Granden gegenüber Daniel. Warum die FPÖ vor den Funden auf den Datensticks fürchtete und welche Folgen der Fall Jenewein für Kickl haben könnte, analysiert Politik-Chefredakteurin Isabelle Daniel im Video (am Anfang des Artikels).

Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Infos für Jugendliche gibt es unter www.bittelebe.at