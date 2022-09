Das geheime Doppel-Leben von HC Strache: Zweitfrau, Kind und Lügen

Ganz Österreich spricht heute nur über ein Thema: Die Scheidung von HC Strache, seine Affäre mit einer verheirateten Frau und sein uneheliches Kind.

In Wahrheit hat HC Strache sechs Jahre (!) lang ein Doppel-Leben geführt:

Ende 2014 lernte er Philippa kennen, verliebte sich in sie, zog mit ihr 2015 zusammen, heiratete sie im Herbst 2016.

Seit 2015 hatte HC Strache aber auch eine „heiße“ Sex-Affäre mit der verheirateten Frau eines Top-Managers, soll mehrmals pro Monat mit ihr Sex gehabt haben

Jetzt flog auf: HC Strache hat mit dieser Manager-Gattin ein uneheliches Kind – eine mittlerweile 6-jährige Tochter, die im Jahr 2016 – fast zeitgleich zur groß inszenierten Hochzeit mit Philippa – geboren wurde. Die Manager-Gattin soll Strache bereits 2016 mitgeteilt haben, dass das Kind mit höchster Wahrscheinlichkeit von ihm stammt.

Trotzdem hat Strache seiner – wie er sagt – „über alles geliebten Philippa“, seinem „Herzensmensch“ von seinem unehelichen Geheimnis nie etwas mitgeteilt.

Philippa tappte sechs Jahre im Dunkeln, hatte von Straches Doppelleben keine Ahnung.

Aufgeflogen ist die Affäre, als sich der Ehemann von Straches Love-Affair - ein prominenter Manager - vor wenigen Wochen scheiden lassen wollte. Er machte deshalb einen Vaterschafts-Test mit dem Ergebnis, dass nicht er sondern HC Strache der Vater des Kuckucks-Kindes war.

Der Manager dürfte Philippa Strache dann vom unehelichen Kind informiert haben und ihr alle dazu nötigen Fotos, Infos und Unterlagen gegeben haben.

Als Philippa darauf hin HC mit dem unehelichen Kind konfrontiert hast, legte der unter Tränen ein komplettes Geständnis ab: HC Strache dürfte - zumindest in den Monaten vor der Hochzeit - monatelang ein Doppelleben geführt haben. Er lebte einerseits bereits mit Philippa seit 2015 zusammen. Traf sich andererseits aber immer wieder mit der verheirateten Gattin des Casino-Managers zum Sex - und zwar ohne Verhütungs-Schutz. Daraus entstand dann das uneheliche Kind, ein entzückendes Mädchen.

Philippa Strache hat nun alle Beweise für das uneheliche Kind, HC hat alle Details - inklusive dem monatelangen Sex und den weiteren Kontakt zur blonden Casino-Gattin - gestanden.

Damit ist klar: HC Strache hat bei der bevorstehenden Scheidung nicht den Funken einer Chance. Er wird an Philippa und seinen vierjährigen Sohn Unterhalt zahlen müssen und auch das Sorgerecht für seinen Sohn verlieren.

Besonders bitter: Auch die Mutter seiner unehelichen Tochter, mit der HC Strache nach wie vor in Komntakt steht, will jetzt von ihm Unterhalt für das Kind. Diese Scheidung wird für HC also verdammt teuer...

Besonders skurril: Während Philippa und ihre Anwältin das Strache-Drama geheim halten wollten, nur von „schwersten Eheverfehlungen“ sprachen und Medien wie oe24 und ÖSTERREICH, die die Story kannten, um Diskretion baten, outete Strache sein Doppel-Leben jetzt über seinen Anwalt selbst.

Warum HC die Flucht nach vorne ergriffen hat: Strache versucht in seiner Darstellung den Eindruck zu erwecken, dass das uneheliche Kind „lange vor der Hochzeit mit Philippa“ geboren wurde.

Das ist nicht nur falsch sondern für die Scheidung auch nebensächlich, weil die gesamte Affäre samt Baby erfolgte, während Strache mit Philippa bereits zusammen lebte.