'Eierspeis-Porsche' von Jörg Haider steht zum Verkauf

Gerade rechtzeitig zur Landtagswahl in Kärnten am 5. März kann Jörg Haiders erster Porsche wieder erworben werden. Der Porsche 993 Carrera 2 Cabrio ist nach wie vor in gutem Zustand. Zudem ist es Jörg Haiders erster Porsche gewesen.

Mittlerweile ist es mehr als 14 Jahre her, dass der ehemalige Landeshauptmann von Kärnten, Jörg Haider, bei einem Autounfall ums Leben kam. Zu Lebzeiten besaß er mehrere Porsches, seinen "Ersten" gibt es jetzt zu haben. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Porsche 993 Carrera in der Cabrioversion. Der Porsche mit dem Baujahr 1994 war zudem ein Erstbesitz durch Haider. Er besaß den 993 vom 19.7.1994 bis zum 4.5.1998. Danach stieg er auf ein größeres Modell um, in dem auch das berühmte Foto von ihm und Wolfgang Schüssel geschossen wurde. Haiders Porsche kommt bis zum heutigen Tag auf knapp 84.000 Kilometer. Haider soll den Porsche damals mit fast allen Extras um rund eine Million Schilling neu erworben haben. Oldtimer-Händler Helmut Kus, der den Wagen versteigert, meint im OE24-Interview: "Ein guter Kunde von mir möchte den Fuhrpark verkleinern, daher vermittle ich den Haider-Porsche nun". Vom 993 wurde rund 60.000 Stück produziert, jedoch nur 20.000 in der Cabrio-Ausführung. Zudem ist es die letzte Version von Luft gekühlten Porsches, danach stieg man auf Wasserkühlung um. Der Schätzpreis für das gut erhaltene Modell liegt bei rund 120.000 Euro. Der "Eierspeis-Porsche", wie er liebevoll aufgrund seiner Scheinwerfer genannt wird, hatte in seinem ganzen Dasein erst 3 Besitzer, jetzt soll es ein Vierter werden. Das besondere: Der 993 hat einen Boxer-Motor mit sechs Zylinder. Bei 272 PS schafft der Sportwagen es auf 270 km/h. Zudem ist er ein Leichtgewicht, denn er bringt "nur" 1370 Kilogramm auf die Waage. Versteigert wird der Wagen in den kommenden Tagen, gerade rechtzeitig zur Kärnten Wahl. Gebote für das ehemalige Haider-Gefährt können in den kommenden Tagen online unter kusclassiccars.com oder per Mail oder per Telefon abgeben werden.