FPÖ-Jenewein: Suizid-Versuch nach Partei-Intrige

Der Ex-Weggefährte von Kickl unternahm Samstagnacht einen Suizidversuch.

Wien. Es ist ein menschliches und politisches Drama, das die FPÖ jetzt einholt. Samstagnacht musste Hans-Jörg Jenewein – einstiger FPÖ-Mandatar und enger Vertrauter von Herbert Kickl – per Rettung in ein Spiel gebracht werden. Rund eine halbe Stunde davor habe er einem Vertrauten per Telefon gesagt, dass er eine „Verzweiflungstat“ – einen Suizidversuch – vorhabe. Jenewein, der im Zentrum einer FPÖ-Intrigen-Geschichte – Ermittler beschlagnahmten im Herbst 2021 seinen Laptop und sein Handy und verdächtigten ihn später eine Anzeige gegen die Wiener FPÖ verfasst zu haben – stand, konnte offenbar rechtzeitig medizinisch versorgt werden. Seine Schwester, Kickls Stellvertreterin Dagmar Belakowitsch, dementierte einen Bericht der „Krone“, dass er im Koma sei, scharf. Und sorgt sich darum, dass man der FPÖ und „insbesondere deren Obmann“ schaden wolle.



Der Vater von drei Kindern habe Kickl jedenfalls „verehrt“, berichten Blaue. Nachdem aber – ÖSTERREICH berichtete – der FPÖ-Parteianwalt sowohl die Wiener FPÖ als auch Kickl darüber informierte, dass die Ermittler Jenewein verdächtigen würden die Anzeige verfasst zu haben, ließ ihn Kickl suspendieren.

Jenewein, der bereits im BVT-Ausschuss Kickls „Aufdecker“ gab, soll sich „enttäuscht“ von Kickl gezeigt haben, behaupten nun mehrere Blaue. Jahrelang hatte er die „Kameraderie“ unter Kickl gelobt.

Samstagnachmittag schrieb Kickl Brief an FP

Distanzierung. Am Samstag verschickte Kickl jedenfalls an die FPÖ einen Brief – dieser liegt ÖSTERREICH vor – in dem er sich klar von Jenewein distanzierte und ihn als einen Mitarbeiter – er arbeitete bis zuletzt im FP-Parlamentsklub – von „vielen“ bezeichnete. Der 48-Jährige Wiener ist freilich auch der Bruder Dagmar Belakowitsch, der Vizeklubchefin und engen Vertrauten von Herbert Kickl. In der FPÖ zeigt man sich erschüttert – über das Drama um Jenewein und über Kickl.