Kanzler macht EU für Asylwelle verantwortlich

In einem Interview mit der deutschen ''Zeit'' teilt der Kanzler gegen Brüssel aus.

Wien. Immer mehr Menschen suchen illegal den Weg nach Österreich: Alleine in den ersten fünf Monaten des Jahres wurden heuer rund 69.000 Flüchtlinge an den Grenzen aufgegriffen, ÖSTERREICH berichtete. Zuletzt führte Innenminister Gerhard Karner gar wieder Grenzkontrollen zur Slowakei ein, um die Schlepperei zu bekämpfen.

Kritik. Bundeskanzler Karl Nehammer nimmt in einem Zeit-Interview dazu nun die EU-Kommission in die Pflicht: „Ich erwarte mir, dass die Kommission hier in die Gänge kommt“, so der ÖVP-Chef.

Nehammer beklagt "löchrige Außengrenzen"

Unzufriedenheit. Als Hüterin der Verträge hätte die Kommission dafür zu sorgen, dass EU-Recht eingehalten wird – und nicht so viele irreguläre Migranten in einem Binnenland wie Österreich ankommen. „Die löchrigen Außengrenzen“ habe die EU-Kommission in den vergangenen Jahren außer Acht gelassen.

Reaktion. Der für Migration zuständige Kommissions-Vize Margaritis Schninas reagierte prompt: „Kein Staat kann Migration alleine bewältigen.“ Zuvor hatte er ausgerechnet Karner getroffen, bereits am Montagabend traf er auch den Kanzler selbst zum Gespräch. Kritik an der Kritik kam von der FPÖ: „Was hinderte Nehammer & Co. daran, selbst zu handeln?“, fragte FPÖ-Mandatar Hannes Amesbauer.