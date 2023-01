Nächster roter Anlauf für Mieterhöhungs-Stopp

Am Dienstag brachte die SPÖ den Antrag für Miet­stopp im Nationalrat ein.

Wien. Während viele Österreicher schon jetzt über erhöhte Mieten stöhnen, steht im April der nächste Preis-Hammer an: Dann soll eine achtprozentige Erhöhung bei den Richtwertmieten kommen.

Stopp. Das will die SPÖ verhindern. Einen entsprechenden Antrag für den Erhöhungs-Stopp brachte SPÖ-Klubvize Jörg Leichtfried am Dienstag in der Nationalratssitzung ein. Vor­ab warnte Leichtfried, dass seinen Angaben zufolge schon jetzt zwei Millionen Menschen in Österreich Angst hätten, sich das Wohnen nicht mehr leisten zu können.

Widerstand. Schon bei der Sondersitzung vergangene Woche starteten die Roten den Versuch, die Mieten bis 2025 einzufrieren. Zuletzt stimmten alle anderen Parteien dagegen. Auch am Dienstag schien der Abstimmungserfolg gering. Der Antrag wurde erwartungsgemäß abgelehnt.