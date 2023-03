Sparpaket: Aus für ORF-Sonder-Privilegien

Anstatt Privilegien soll der Öffentlich-Rechtliche nun gläsern werden.

Transparenz. Neben dem schon geplanten 325-Millionen-Euro-ORF-Sparpaket will Medienministerin Susanne Raab auch den Sonder-Privilegien den Kampf ansagen. Im Rahmen eines Kassa­sturzes habe sie gesehen, dass es in alten Verträgen „sehr unübliche und ausufernde Privilegien“ gäbe. Diese Sonder-Pensionen, Spezialzulagen und Co. sollen abgeschafft werden.

Gläserne Kassen. Zusätzlich soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk seine Kassen offenlegen: Dazu werden die Berichtspflichten des ORF normiert, Nebenbeschäftigungen und Zulagen müssen offengelegt werden. So sollen die Steuerzahler wissen, wofür ihr Geld verwendet wird, heißt es aus dem Medienministerium.