Wo unsere Politiker jetzt ihren Urlaub verbringen

Die österreichische Politik genehmigt sich über die Weihnachtsfeiertage ein paar freie Tage. Viele bleiben dabei in der Heimat.

Von den angefragten Politikern zieht es lediglich Karoline Edtstadler (ÖVP) ins Ausland. Die Europaministerin verweilt während des Jahreswechsels in Frankreich, wo sie bereits im Sommer ihren Urlaub verbrachte. Bei den anderen Politikern steht größtenteils Heimaturlaub auf dem Plan.

SPÖ-Chef Andreas Babler plant für die Weihnachtsferien einen Familienbesuch bei den Schwiegereltern in Vorarlberg. Silvester wird traditionell mit der Familie verbracht.

SPÖ-Chef Andreas Babler mit seiner Frau Karin Blum. © SPÖ/zvg ×

FPÖ-Chef Herbert Kickl wird die freien Tage zuhause in Niederösterreich verbringen. An Silvester wird der Freiheitliche nach dem Donauwalzer bald zu Bett gehen, um den Neujahrstag ausgiebig nützen zu können. Geplant sind Unternehmungen im Freien, vermutlich eine Wanderung in den Bergen. Kickl ist ja bekanntlich "ambitionierter Hobby-Bergsteiger", wie er sich einst selbst bezeichnete.

NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger verbrachte zumindest Weihnachten in ihrem "Kraftort" Bad Aussee, wie sie bereits vor Jahren einmal erwähnte. In der kleinen steirischen Kurstadt erwarb sie schon 2018 gemeinsam mit ihrem Mann ein Haus.

Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) zieht es über die Feiertage in das Heimatbundesland Vorarlberg. Dort ist, sofern das Wetter mitspielt, die eine oder andere Skitour geplant sowie ausgiebige Spaziergänge mit Freunden und Familie. Silvester wird zu Hause gefeiert.

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) verbrachte Weihnachten in seiner Heimat, in der Steiermark. Ob er sich dort länger Aufhält, ist allerdings unklar. Ein Fan von größeren Silvesterfeiern ist der Grünen-Politiker jedoch sowieso nicht. Er feiert im kleinen Kreis, ins neue Jahr startet man dann mit ruhigen Spaziergängen.

Neujahrskonzert und entspannte Abende in Wien

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) wird den Jahreswechsel ausnahmsweise mit seiner Frau in Wien verbringen. Am nächsten Tag geht es für ihn dann zum Neujahrskonzert mit europäischen Amtskollegen. Dort wird auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) erwartet. Dieser verbrachte Weihnachten zwar in seiner niederösterreichischen Heimat Waidhofen an der Ybbs, doch das Konzert der Wiener Philharmoniker zieht den studierten Dirigenten dann doch zurück nach Wien.

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) wird die Feiertage im Kreise der Familie zuhause in Wien verbringen.

Nehammter teilte an Weihnachten bereits einen Schnappschuss aus seinem Wohnzimmer. Hier steigt wohl auch die familiäre Silvesterparty des Kanzlers.

Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) wird den Jahreswechsel ebenso voraussichtlich in Wien verbringen. Geplant ist ein entspannter Abend mit Freunden.