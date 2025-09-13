Babler: "Müssen durch ein hartes Tal gehen"

Der SPÖ-Chef kündigt ein Maßnahmenpaket gegen Steuerbetrug an.

Die SPÖ hat in der aktuellen Lazarsfeld-Umfrage für oe24 mit einem veritablen Absturz zu kämpfen. Wäre am kommenden Sonntag Nationalratswahl - die SPÖ käme mit ihrem Vorsitzenden und Vizekanzler Andreas Babler nur noch auf 18 %. Das ist der schlechteste Wert seit die Lazarsfeld-Umfragen im Jänner 2021 starteten.

© oe24

Vizekanzler und SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler ging beim Parteitag der SPÖ Oberösterreich am Samstag auf die Umfragesituation ein. Die SPÖ hätte es sich einfacher machen können und in Opposition gehen, aber das liege nicht in ihrer DNA. "Es wird ein hartes Tal sein, durch das wir gehen müssen", aber "wenn wir Perspektiven geben, werden wir auch wieder Wahlen gewinnen".

Maßnahmenpaket

Der Vizekanzler kündigte u.a. ein Maßnahmenpaket gegen Steuerbetrug und -schlupflöcher an, das er gemeinsam mit Finanzminister Markus Marterbauer in den kommenden Wochen auf den Tisch legen wolle.

Unterdessen steigt innerhalb der SPÖ der Unmut über den Parteichef. Vor allem seine Reise nach New York – samt dessen Vermarktung auf den Social Media – stieß in den roten Reihen auf wenig Gegenliebe. „In der Woche wo der Kanzler auf Urlaub ist, fliegt er nach New York anstatt sich hier zu vermarkten und Pläne gegen die Teuerung durchzusetzen“, ätzen gleich mehrere Sozialdemokraten hinter vorgehaltener Hand. Der Unmut gegen den roten Vorsitzenden nimmt jedenfalls stetig zu.