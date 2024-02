Klima-Kleber crashen Kanzler Nehammers Ballabend

Nach dem Opernball am Donnerstag stand für Bundeskanzler Nehammer am Freitagabend schon der nächste Ballabend an. Dabei kam es jedoch zum Eklat.

Rund 16.000 Menschen kamen zum 73. Steirischen Bauernbundball, der diesmal im Zeichen des "schwarzen Goldes", dem Kürbiskernöl, stand. Unter den Ehrengästen war erstmals auch Karl Nehammer (ÖVP). Bei der Eröffungszeremonie gab es plötzlich Wirbel: Der Ball wurde überraschend gestört – die Klima-Kleber der "Letzten Generation" nutzten die Gelegenheit für eine unangekündigte Protestaktion. © Letzte Generation Gegen 20 Uhr stürmten drei Mitglieder der Klimaschutzgruppe die Hauptbühne und enthüllten vor dem erstaunten Publikum Banner. "Hört auf den Klimarat", war darauf zu lesen. © Letzte Generation × Die Unterbrechung des Balls dauerte jedoch nur wenige Momente: Sicherheitspersonal war sofort zur Stelle und zerrte die Aktivisten von der Bühne. © Letzte Generation Aktivist: "Würde lieber mitfeiern" In einer Aussendung der "Letzten Generation" gab anschließend jener Aktivist, der auf die Festbühne geklettert war, eine Erklärung ab: "Es fällt mir schwer, eine solche Feierlichkeit zu unterbrechen. Viel lieber würde ich einfach sorglos mitfeiern. Doch mir bleibt keine Wahl, die drängende Klimakrise kann ich nicht ignorieren", sagt der System Engineer Robert Brauckmann (31). Mit Blick auf die nächsten Jahre hätten gerade Landwirte eine harte Zeit vor sich, "sollte die Regierung nicht endlich in die Gänge kommen", so der Vorwurf in Richtung Nehammer und Co.